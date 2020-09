Définitivement promu en équipe première, Ansu Fati (17 ans) n'a pas manqué l'occasion de se distinguer pour ses grands débuts au FC Barcelone avec son nouveau statut. Titulaire à l'occasion de la réception de Villarreal, le jeune prodige blaugrana a rendu une copie XXL, ponctuée par un doublé (4-0, 3e journée).

Une performance qui a conquis toute une Espagne rêvant de la naissance d'un crack potentiellement capable de devenir la future figure forte du Barça et de la Roja. Pour rappel, en signant son contrat de joueur appartenant à l'équipe A, Ansu Fati en a accepté les termes, à savoir un bail jusqu'en 2022 et une clause libératoire passée de 170 millions d'euros à 400 millions d'euros. Dans les faits, le jeune attaquant a été blindé par une formation toujours marquée par l'affaire Neymar en 2017. Mais en coulisses, le calme n'est vraiment pas de mise. Surtout depuis que le joueur a changé d'agent et est désormais représenté par un certain Jorge Mendes.

En clair, la Catalunya Radio explique que le Barça possède le droit de prolonger unilatéralement le contrat de sa pépite jusqu'en 2024 grâce à une clause. Or, Mendes conteste cette clause et estime qu'elle n'est tout simplement pas valable. La raison? Il n'est pas ici question de contester ce détail contractuel pour négocier un départ.

En revanche, Mendes veut négocier un bail en or massif pour son protégé. Marca affirme en effet que le clan du joueur veut se baser sur les récentes approches dont il a fait l'objet pour négocier un bail jusqu'en 2024 et réclamer un salaire en adéquation avec son énorme potentiel.

Le journal espagnol ajoute que le salaire de 10 millions d'euros annuel proposé au joueur par l'un de ses courtisans pourrait même donner certaines idées.

Donc, si cette fameuse clause n'est pas valable, le Barça peut déjà se préparer à devoir négocier une prolongation XXL pour son protégé.