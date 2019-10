23 joueurs ont été retenus par l’entraîneur Ludovic Batelli pour le match de samedi prochain entre l’Equipe nationale algérienne A’, réservée aux joueurs locaux, et son homologue marocaine, comptant pour le match retour du dernier tour qualificatif pour le CHAN-2020. Au match aller, les deux équipes s’étaient séparées sur un score nul et vierge au stade Mustapha-Tchaker de Blida, faisant que la seconde manche, programmée à Berkane, sera des plus disputées et ouverte à tous les pronostics. Dans cette liste de celui qui occupe aussi le poste de directeur des Equipes nationales (DEN), l’on note plusieurs nouveautés, par rapport à celle retenue lors du rendez-vous de Blida. Ceci, étant donné que certains éléments n’avaient pas convaincu Batelli, alors que d’autres sont retenus avec l’EN militaire, qui prendra part aux championnat du monde en Chine. L’on notera, entre autres, le retour du portier du CABBA, Bouhalfaya, et les deux Belouizdadis, Belahouel et Selmi, ainsi que la première convocation de Tariket (CRB) et Belkacemi (CSC). Batelli a suivi avec ses collaborateurs, plusieurs rencontres de Ligue 1 et tenté, affirme-t-on, de retenir les meilleurs éléments du moment. Et c’est le CRB qui a actuellement le plus grand nombre de joueurs retenus, à savoir six. Chose somme toute logique, étant donné que l’équipe belouizdadie domine le cham-pionnat, en occupant actuellement la première place au classement général. Le stage des Verts a débuté, hier, avec une première séance d’entraînement programmé au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa à partir de 18h. Aujourd’hui et demain, deux autres séances sont au programme, à la même heure, avant de prendre le vol, jeudi, à destination du Maroc. Sur place, deux séances devraient avoir lieu, alors que le match est programmé pour samedi prochain à partir de 20h.

Liste des joueurs retenus

· Gardiens de but : Gaya Merbah, Toufik Moussaoui et Zakaria Bouhalfaya

· Défenseurs : Hocine Benayada, Walid Allati, Walid Benchérifa, Redouane Chérifi, Aslam Chahrour, Mustapha Bouchina, Farouk Chafaï et Chouaib Keddad.

· Milieux de terrain : Miloud Rebaï, Billel Tariket, Sofiane Bendebka, Toufik Addadi, Amir Sayoud et Adem Zorgane

· Attaquants : Housseyn Selmi, Abdelfateh Belkacemi, Hamza Belahouel, Aymen Mahious, Rida Bensayah et Abdelkrim Zouari.