Quand le PSG a fêté sa demi-finale gagnée en étalant sur les réseaux sociaux son bonheur, devant des supporters, le club bavarois est allé directement se retrancher dans son camp de base, loin de la foule, après sa qualification. Entre le PSG, puissance récente du football qui profite à fond d'un parcours inédit dans ses 50 ans d'histoire, et le Bayern, l'aristocrate concentré jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut, c'est d'une guerre des mondes que le «Final 8» a accouché. Du modèle économique à l'image, du palmarès à la gestion de la pandémie de coronavirus, Parisiens et Munichois s'opposent sur presque tous les plans. Le fonctionnement du Bayern, qui se pose en exemple du club géré «à l'ancienne» sans dépenser plus qu'il ne gagne, va à l'encontre de celui du PSG, qui a bénéficié de l'investissement massif de son propriétaire qatari (arrivé en 2011) en flirtant avec les limites du fair-play financier. Mais sur le terrain, c'est surtout une affiche de rêve.

D'un côté, le «Rekordmeister», victorieux de ses 21 derniers matchs, vise le triplé, après avoir déjà empoché la Bundesliga et la coupe d'Allemagne cet été. Son carton face au FC Barcelone (8-2), en quarts, a fait de lui le grand favori pour le titre final. De l'autre, le PSG est monté en puissance durant son séjour lisboète, malgré les blessures et le manque de compétition en raison de la fin anticipée de son championnat dès mars. Le duo formé par Mbappé et Neymar le rend capable de battre n'importe qui. Sur le papier, la saison 2019-2020 a donc trouvé un dénouement en apothéose, après plusieurs mois qui ont bouleversé son fonctionnement. Sur le papier, c'est aussi le Bayern qui a la préférence des bookmakers. Les statistiques folles des Munichois, qui marquent plus de quatre buts par match en C1 cette saison, font d'eux une machine à gagner.