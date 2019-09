Le journal anglais The Independent a évoqué, hier, le possible départ de David Silva vers l’Inter Miami. Cette nouvelle équipe qui va intégrer la MLS lors de la saison prochaine appartient à David Beckham. L’ancien star du football anglais voit grand et convoite les plus grands noms «vieillissants» du football européen. Âgé de 33 ans David Silva dispute probablement sa dernière saison sous les couleurs des Citizens où il est arrivé il y a 12ans maintenant. Le joueur aurait donné un accord de principe et pourrait rejoindre la franchise pendant l’été prochain. Il aura alors manqué les trois premiers tandis que le coup d’envoi est prévu en mars prochain en MLS.