C’était une information divulguée par le Sun ces dernières heures. Envoyé par David Beckham en personne, Paul McDonough se serait rendu à Londres samedi dans le but de s’entretenir avec Jorge Messi, père et agent de La Pulga. Cependant, le directeur sportif de l’Inter Miami n’aurait jamais discuté avec le clan Messi d’après Guillem Balague, journaliste de la BBC. Cependant, l’Inter Miami n’aurait pas fait le voyage jusqu’en Europe pour rien. C’est du moins ce qu’explique Goal. En s’appuyant sur des sources proches des négociations, le média britannique explique que Luis Suarez aurait été le seul joueur du FC Barcelone à avoir été concrètement approché par le fondateur de l’Inter Miami, David Beckham et la direction sportive floridienne. Dans la lignée des informations dévoilées par Guillem Balague, Goal nie à son tour des négociations entre la franchise de MLS et le clan Lionel Messi. Le capitaine du FC Barcelone serait déterminé à rafler des titres avec le Barça et ne songerait pas à quitter le club blaugrana de sitôt.