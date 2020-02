Après une carrière de joueur bien remplie, David Beckham s’est désormais lancé dans une carrière de dirigeant. Et c’est aux Etats-Unis qu’il a décidé de lancer un projet XXL en lançant une nouvelle franchise : l’Inter Miami. Cette équipe fera d’ailleurs ses grands débuts en MLS dans les prochains mois. Et pour son équipe, Beckham verrait les choses en grand, rêvant d’attirer de grands noms du football mondial. Et alors que les noms d’Edinson Cavani, David Silva ou encore Antoine Griezmann ont déjà été évoqués, voilà que la piste Sergio Ramos aurait été activée. Ancien joueur du Real Madrid, David Beckham aimerait bien aller piocher au sein de la Casa Blanca pour construire son projet à l’Inter Miami. Et présent sur le plateau d’El Chiringuito, Eduardo Inda a dévoilé l’une des priorités du Britannique : Sergio Ramos. à 33 ans, l’Espagnol est sous contrat jusqu’en 2021 avec les Merengue, qui auraient déjà proposé à Ramos une prolongation de 2 ans, ce qui pourrait alors compliquer son arrivée vers l’Inter Miami.