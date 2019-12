Le Premier ministre Noureddine Bedoui a donné son accord pour le financement de plusieurs opérations, dans le cadre de la modernisation et mise à niveau des stades de football existants, a annoncé le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook. La première opération consiste en la mise en place des systèmes de contrôle d’accès électronique pour 5 stades : Mustapha-Tchaker (Blida), 8-mai 1945 (Sétif),

24-février 1956 (Sidi Bel-Abbès), 19-mai 1956 (Annaba), et Chahid-Hamlaoui (Constantine). En prévision du championnat d’Afrique des nations CHAN-2022, réservé aux joueurs locaux, cinq enceintes sportives seront mises à niveau et modernisées, il s’agit des stades du 19-mai 1956 de Annaba, de Mustapha-Tchaker (Blida), du 5-Juillet 1962 d’Alger, de Chahid-Hamlaoui de Constantine, et d’Ahmed-Zabana d’Oran. Le département ministériel souligne que « ces dernières opérations consistent notamment en l’étude, la réhabilitation et l’équipement des stades ainsi que la réalisation de terrains de réplique ».