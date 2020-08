L’ES Tunis a été sacrée pour la 4e fois consécutive championne de Tunisie football après le match nul concédé, dimanche soir, à Radès devant le CS Chebba (1-1), en match comptant pour la 23e journée. L’ESS, à qui un seul point suffisait pour être sacrée, concédait un but contre le cours du jeu à la 59’ sur un contre mené par Felhi et au finish Jilani Abdessalem. La réponse espérantiste ne se faisait pas trop attendre. L’axial sang et or, l’Algérien Abdelkader Badrane, remet les pendules à l’heure (1-1) grâce à une tête puissante sur un corner joué par Hamdou El Houni. Le quadruple champion d’Afrique remporte ainsi son 30e titre de championnat, le quatrième d’affilée et ce, trois journées avant la fin du cham-

pionnat. Outre Bedrane, l’EST compte dans ses rangs d’autres Algériens, à savoir Ilyes Chetti, Abderraouf Benguit, Bilal Bensaha, Taieb Meziani et Abderrahmane Meziane