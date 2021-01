Deux candidats sont en course pour la présidence de l’ASMO en prévision de l’assemblée élective prévue pour aujourd’hui, après avoir été reportée à deux reprises, faute de prétendant, a-t-on appris lundi de ce club de Ligue 2 de football. Il s’agit du président sortant, Merouane Beghor, qui brigue pour l’occasion son 3ème mandat de rang, et H’mida Tasfaout, un ancien joueur du club et frère aîné du buteur historique de la sélection nationale, Abdelhafid. Les deux hommes ont déposé leurs dossiers de candidature, quelques instants avant l’expiration des délais fixés à cet effet, a précisé la même source.