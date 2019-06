Le club de football du CA Bordj Bou Arréridj a recruté un cinquième joueur en prévision de la saison prochaine, à savoir El Hadi Belaâmiri. La direction du Ahly a fait signer l’ancien joueur de l’ES Sétif et du CS Constantine pour deux saisons, après avoir recruté respectivement les latéraux droit et gauche, Houari Baâouche (ex-O Médéa) et Oussama Ketal (ex-USM Blida), ainsi que l’attaquant Mohamed Belmokhtar et le milieu de terrain Ahmed Gaâgaâ, tous les deux venant du CS Constantine. Le choix de ces joueurs a été étudié en collaboration avec le manager Karim Doudane après avoir obtenu l’aval de l’entraîneur français Franck Dumas, qui s’est engagé officiellement en remplacement de Billel Dziri.