Libre depuis son départ du club saoudien d'Al-Ahli, Youcef Belaïli reste dans le golfe Persique. Le milieu de terrain offensif international algérien (17 sélections, 5 buts) s'est engagé pour une durée de 2 ans en faveur du Qatar SC. Si son nom avait circulé en Egypte (Al-Ahly, Zamalek), si un retour à l'Espérance de Tunis avait été évoqué, le joueur de 28 ans espérait surtout avoir une nouvelle chance en Europe après un passage peu concluant à Angers (2017-2018).

Ce ne sera donc pas pour ce mercato. Dans son nouveau club, le champion d'Afrique retrouvera un autre joueur passé par l'élite tunisienne, en la personne de l'attaquant nigérian Anthony Okpotu, meilleur buteur de LP1 la saison dernière, dans les rangs de l'US monastirienne avec 14 buts.

Cette signature de Belaïli tombe à point nommé pour lui et pour la sélection nationale de football. Ceci, étant donné que l'enfant d'Oran est un élément clé sur l'échiquier du coach des Verts, Djamel Belmadi. Celui-ci était inquiet au plus haut point concernant l'avenir de son protégé, et l'avait fait savoir lors de ses dernières interventions médiatiques. L'ancien joueur de l'ES Tunis (28 ans) est entré en conflit avec sa direction suite à son refus de rallier l'Arabie saoudite pour reprendre les entraînements.

En compagnie de son coéquipier en Equipe nationale, Djamel-Eddine Benlameri, qui a résilié son contrat avec Al-Shabab (Div.1 saoudienne) pour rejoindre Lyon (France), Belaïli n'était pas au rendez-vous le 19 août à l'aéroport international d'Alger, pour son vol spécial de rapatriement. Une attitude qui a irrité les dirigeants des deux clubs saoudiens.

Le manager général du club saoudien, Tarek Kial, avait critiqué Belaïli, soulignant qu'il n'était «pas sérieux» dans son comportement: «Le dossier de Belaïli est assez compliqué, le joueur n'est pas sérieux, même l'entraîneur m'a dit la même chose. Nous ne voulons pas d'un joueur qui joue avec son nom seulement, nous voulons un élément combatif sur le terrain.»