Attendus en Arabie saoudite, les deux internationaux algériens, Youcef Belaïli et Djamel Benlamri, n'ont pas rejoint, respectivement, Al Ahli et Al-Shabab. La direction de celui-ci n'a pas tardé à réagir en menaçant son défenseur de sanctions. «Benlameri ne s'est pas présenté mercredi à l'aéroport pour son rapatriement à bord d'un vol spécial, après que le club a reçu toutes les autorisations requises. Le club d'Al-Shabab va appliquer le Code disciplinaire contre le joueur, tout en respectant les procédures réglementaires», écrit le club dans un communiqué publié sur son compte Twitter. À l'instar d'Al-Shabab, Al Ahli a menacé le natif d'Oran de sanctions selon le règlement en vigueur. Malgré cette menace, Belaïli ne semble pas se soucier. Un de ses amis a publié, sur la Toile, une photo de lui sur une plage à Oran, le jour-même où il devait quitter l'Algérie, soit, mercredi dernier, lui qui n'a plus porté les couleurs d'Al Ahli depuis le 11 mars dernier, alors que le championnat saoudien a repris mardi 4 août... Depuis des semaines, Belaïli ne cache pas son envie de quitter l'Arabie saoudite. En raison de la fermeture de l'espace aérien, causé par la pandémie de Covid-19, les deux internationaux algériens n'ont pu retourner en Arabie saoudite.