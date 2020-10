Libre de tout contrat depuis son départ d'Arabie saoudite et de Al Ahli Djeddah, Youcef Belaïli a longtemps cru pouvoir revenir en Ligue 1, lui qui est passé brièvement par Angers en 2017-2018. Sans contact concret, le milieu offensif international algérien (18 sélections - 5 buts) devrait finalement retourner au Moyen-Orient. Selon Foot Mercato, le joueur de 28 ans, champion d'Afrique avec l'Algérie en 2019, est très proche de s'engager avec le Qatar Sports Club. Le club qatari, qui avait fait de Ryad Boudebouz sa priorité (le milieu offensif s'était même rendu à Doha pour négocier son contrat, mais n'avait pas trouvé d'accord), s'est finalement rabattu sur un autre Fennec en la personne de Youcef Belaïli. Les différentes parties sont proches d'un accord pour un contrat de 3 ans, mais doivent encore s'accorder sur quelques détails d'importance.

Annoncé un temps à Getafe ou encore à l'Olympique Lyonnais, le natif d'Oran devait finalement rester au Golfe. Le fait qu'il est resté sans club a mis le coach national, Djamel Belmadi, dans tous ses états, et l'a même fait savoir en public dans une conférence de presse.

Le coach des Verts mise, en effet, énormément sur Belaïli à l'occasion des prochaines échéances qui attendent son équipe. «Belaïli est dans une situation compliquée. Je ne suis pas son agent, mais quand je peux donner des conseils je le fais.

On espère qu'il trouve une bonne sortie et qu'il revienne en sélection», avait lâché le coach national. Fin du calvaire? Les heures à venir nous le diront...