Youcef Belaïli est devenu un sujet polémique en Arabie saoudite, depuis que son départ en fin de saison est annoncé avec insistance. Sous contrat avec son club jusqu'en 2022, l'Algérien attire les convoitises de plusieurs formations en dépit de sa saison en demi-teinte avec son club, le Ahli Djeddah. Aux dernières nouvelles, le club turc de Galatasaray s'intéresserait au joueur de 28 ans et les spéculations vont bon train sur l'avenir du champion d'Afrique avec sa formation saoudienne. Belaïli s'est abonné sur la page officielle d'instagram du club stambouliote, ce qui a alimenté encore plus la polémique et la possibilité de son départ. Cependant, selon le site Saoudi-Sport, qui est parvenu à toucher l'un des responsable du Ahly de Djeddah, les informations ayant trait au départ de Belaïli ne sont que des rumeurs.