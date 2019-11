Un des meilleurs joueurs de la CAN 2019, Youcef Belaïli a remporté la compétition avec l’Algérie. Sa prestation lors de ce tournoi a convaincu plusieurs clubs. C’est ainsi que l’ancien joueur de l’Espérance de Tunis a reçu des offres venant de tout côté. Attendu en Europe, Belaili a finalement choisi de partir en Arabie saoudite où il s’est engagé en faveur d’Al Ahli. Pourquoi ce choix alors qu’un club européen pouvait lui permettre de mieux progresser ? Le joueur a donné les raisons. «L’été dernier, j’ai reçu plusieurs offres en provenance de clubs arabes et européens, dont deux offres d’Arabie saoudite à savoir Al Ahli et Al Nassr. Je n’ai pas choisi Al Ahli pour l’argent, car Al Nassr m’avait fait une grosse offre aussi. Mais j’ai choisi Al Ahli par rapport à leur façon de négocier avec moi, et surtout leur insistance de m’avoir au sein de leur équipe», a-t-il fait savoir. Youcef Belaili est aujourd’hui un élément important de l’effectif de ce club malgré un dernier bras de fer avec son entraîneur.