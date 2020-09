En conflit avec la direction d'Al Ahli (Arabie saoudite) depuis plusieurs mois, Youcef Belaïli aurait, selon plusieurs médias repris par le site La Gazette du Fennec, été libéré de son contrat après une intervention de la FIFA. Belaïli était dans une posture très délicate au sein de son club, un an seulement après son arrivée en Arabie saoudite en provenance de l'Es Tunis. Retourné en Algérie pendant l'arrêt des compétitions, le joueur de 28 ans avait refusé d'embarquer dans l'avion spécialement envoyé par la direction du club de Djeddah. Souhaitant partir, l'Algérien avait décidé de tenir tête à sa direction quitte à ne pas jouer durant de nombreux mois. Et c'est dans ce sens que le champion d'Afrique 2019 avait saisi la FIFA pour la non-régularisation de plusieurs salaires par son club employeur. Et d'après plusieurs médias, l'instance internationale aurait donné raison au natif d'Oran. En effet, la commission de la FIFA a estimé qu'Al Ahli avait violé les termes du contrat, en ne versant pas quatre mensualités à son ailier gauche. Si la nouvelle venait à se confirmer, ce serait l'occasion d'écrire une nouvelle page dans un autre club pour celui qui n'a plus joué la moindre minute depuis le 11 mars dernier. Il devrait, selon toute vraisemblance, se diriger vers le championnat égyptien, où il est convoité par le Ahly du Caire. Pour rappel, le Fennec a inscrit sept buts et délivré trois passes décisives en 20 apparitions, Saudi Professional League, King's Cup et Ligue des Champions AFC réunies.