Lors des négociations avec le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, il y a 2 ans, le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, avait évoqué le nom de Youcef Belaïli. Aujourd'hui, soit 2 ans plus tard, Belmadi regrette les réactions de son joueur et lui envoie un message bien clair: il faut éviter de se mettre dans des problèmes et ainsi, non seulement se pénaliser soi-même, mais pénaliser également la sélection algérienne.

D'aucuns savent que Belaïli avait été sanctionné de 4 ans en 2015 de suspension suite à deux contrôles positifs à des substances illicites. Déjà suspendu 2 ans par la CAF pour avoir été contrôlé positif à une substance interdite lors du match de Champions League MCE Eulma - USM Alger (0-1) joué le 7 août dernier 2015, Belaïli a été également contrôlé positif à l'issue d'un contrôle antidopage lors de la rencontre de son club et le CS Constantine, et les lois sont bien claires.

Quatre ans de suspension. Son avocat tunisien l'a défendu et sa sanction a été revue à la baisse de 2 ans. Trois ans plus tard, le coach Belmadi a été sollicité par Zetchi pour discuter d'un éventuel engagement de l'ex-joueur du PSG et de l'O. Marseille, celui-ci avait posé cette question à Zetchi: «Dites-moi est-ce que Belaïli est blacklisté?». Réponse du président de la FAF: «A ma connaissance non».

Et c'est ainsi que le joueur a été remis sur la selle au sein de la sélection algérienne sous l'ère Belmadi. Une année plus tard, Belaïli a eu une grande part dans le succès des Verts en remportant la CAN 2019 au Caire en Egypte. Par ailleurs, il a eu un dernier problème cette année surtout avec son club saoudien Al Ahli, avant que le Qatar SC n'intervienne pour le régler et l'engager. Mieux encore, sur le terrain, Belaïli fait son boulot comme il se doit. Ce qui a fait perdre beaucoup de temps au joueur qui n'a plus joué aucun match. Sanction claire: Belmadi ne le convoque plus en sélection.

Et lors de ses conférences de presse, le coach des Verts ne cesse d'envoyer des messages à Belaïli. Le dernier étant intervenu cette semaine: «La situation de Youcef est préoccupante. Je n'ai pas très envie d'entrer dans les détails mais elle reste préoccupante. Pour parler clairement, Je n'apprécie pas, en tant que sélectionneur l'évolution des choses», a précisé Belmadi. Il a ajouté: «Le seul souci de Belaïli est la constance. Un talent de Youcef ajouté au professionnalisme d'Aïssa Mandi auraient permis au joueur d'évoluer au moins à Tottenham ou à l'Atletico Madrid. Je suis sûr de ce que je dis.

Il a tellement de talent. J'aurais voulu qu'il soit plus constant, avoir un bon environnement autour de lui, qu'il comprenne qu'une carrière n'est qu'une seule fois, puis tout est terminé, qu'il ne faut pas avoir de regrets à la fin de sa carrière. C'est ça ce qui fait un peu mal», a-t-il indiqué. Ainsi, et pas plus tard qu'il y a deux jours, et lors de son premier match avec son nouveau club qatari, Youcef Belaïli a même marqué le but de la victoire. Un retour qui vient, deux jours après que l'international algérien a demandé des excuses aux Algériens et au sélectionneur Djamel Belmadi. Un retour de Belaïli chez les Verts est ainsi presque assuré à condition qu'il respecte les conditions de discipline que lui impose le sélectionneur des Verts. Il a donc la balle dans ses pieds...