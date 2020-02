Le milieu offensif algérien, Youcef Belaïli, auteur d’une passe et de deux penaltys a renversé le match en faveur d’Al Ahli face à Ettifaq de M’Bolhi, qui menait (2-0) à 12 minutes de la fin. Entré en début de deuxième période, Belaili va permettre à son club à réduire la marque à la 78’ en déposant un ballon flottant tout en douceur sur la tête de Hussain Al Mogahwi sur coup-franç. En fin de match, Belaili obtient un penalty en se faisant faucher dans la surface et le transforme pour égaliser (85’), avant d’en transformer un second après une main dans la surface dans les arrêts de jeu (90’+4’).Belaili trompera deux fois Raïs M’Bolhi en tirant les deux penaltys de la même manière pour permettre aux siens de s’imposer (3-2).