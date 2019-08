L’attaquant international algérien, Youcef Belaili, a démenti toute envie de retourner au club français, le SCO d’Angers, tout en dénonçant un jeu d’agents de joueurs. Alors que son retour était fortement annoncé à Angers, le natif d’Oran a déclaré ne pas le vouloir, mettant ça sur le dos d’agents et d’arrangement dans son dos. « Il s’agit de fausses polémiques d’agents. Je préfère arrêter le football que de revenir à Angers ! », a-t-il indiqué. Et de poursuivre : « Pour le moment, je suis à l’Espérance de Tunis. J’ai assisté au mariage de mon frère ce week-end et je re-

prends l’entraînement. S’il y a un bon contact en Europe et que mon club est d’accord j’irai, pourquoi pas. » Voilà, donc, qui a le mérite d’être clair.