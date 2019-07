La sélection algérienne a effectué hier, sous un soleil de plomb, une séance d’entraînement avec un groupe réduit, au lendemain de la victoire décrochée face à la Tanzanie (3-0). Ils étaient neuf joueurs de champ et deux gardiens de but à fouler la pelouse du stade Petrosport du Caire à partir de 11h00 locales (10h00 algériennes), sous une grosse chaleur. Il s’agit de Benlameri, Attal, Mahrez, Mandi, Bensebaïni, Bounedjah, Feghouli, Guedioura ainsi que des deux portiers Doukha et Oukidja. Le milieu offensif Youcef Belaïli, ménagé lors des deux dernières séances, a réintégré le groupe après un travail en solo effectué sous la conduite du kinésithérapeute Rémi Lancou, chargé de la réathlétisation. En revanche, Yacine Brahimi, victime d’une « petite entorse » à la cheville, est toujours aux abonnés absents, se contenant de séance de soins à l’hôtel. Interrogé à son sujet lundi à l’issue du match face à la Tanzanie, Belmadi a indiqué que « la blessure de Yacine était plus sérieuse que prévu ». Les joueurs titularisés lundi face aux Taïfa stars sont restés au niveau de leur lieu de résidence pour une séance de récupération et de remise en force (décrassage). Rappelons que l’équipe nationale a bouclé la phase de poules avec un sans-faute, en alignant trois victoires de suite, en attendant d’être fixée sur son adversaire en 1/8 de finale mardi, à l’issue des rencontres des groupes E et F, jouées hier soir. Les Verts disputeront leur match des 8es de finale le dimanche 7 juillet au stade du 30-Juin du Caire (20h00 algériennes). En cas de qualification, les coéquipiers de Youcef Attal joueront les quarts de finale au stade de Suez (139 km de la capitale égyptienne) le jeudi 11 juillet (17h00 algériennes).