Les pays du Golfe sont devenus, une des destinations privilégiées des joueurs algériens et notamment des internationaux. Le dernier en date étant l’international algérien Youcef Belaili sous contrat avec l’ES Tunis jusqu’au 30 juin 2020, qui vient de rejoindre la formation saoudienne d’Al Ahli Djeddah SC.

Les spécialistes et observateurs estiment d’ailleurs que le choix de ce dernier a été surtout l’aspect financier qui prime dans la mesure où il était proposé à l’O Marseille avant d’être recalé pour des raisons financières. Sous contrat avec l’ES Tunis jusqu’au 30 juin 2020, l’ancien joueur de

l’USM Alger s’est engagé avec Ahli SC pour trois ans, soit jusqu’en 2022. Seulement, le nouveau club du joueur algérien n’a pas du tout mentionné l’indemnité de transfert. Et là, il se trouve que Belaili va entamer une nouvelle expérience en Arabie saoudite où évoluent plusieurs internationaux algériens, entre autres le gardien Raïs M’bolhi (Al Ittifak) et le défenseur Djamel Belamri (Al-Chabab). Belaili (27 ans) était l’un des joueurs clés de l’équipe nationale, lors de la dernière CAN-2019 remportée par les Verts en Egypte, pour la deuxième fois de leur histoire.

Et à ce propos, il est important de rappeler que parmi les champions d’Afrique, il y a ceux qui ont fait de bonnes affaires sur le plan sportif et ceux qui ont opté pour l’intérêt financier. Ces derniers, qui approchent de la retraite, choisissent généralement les pays du Golfe, notamment le Qatar et l’Arabie saoudite, où les clubs ne lésinent pas sur les moyens pour attirer les joueurs. C’est le cas de l’animateur de Porto Yacine Brahimi, qui a opté pour le Qatar et le club d’Al Rayan. Âgé de près de 30 ans, Brahimi a choisi le même chemin que le milieu récupérateur Adlene Guedioura, qui a rallié à 34 ans

Al Gharafa (Qatar) en provenance du club anglais de Nottingham Forest.

De son côté, Mehdi Tahrat a préféré le club saoudien du FC Abha, et ce, à la fin de son contrat avec le club français le FC Lens français. Mieux encore, certains internationaux algériens ont même préféré ne pas changer les clubs du Golfe où ils se trouvent. C’est le cas de Baghdad Bounedjah, qui reste à Al Sadd (Qatar) ; Djamel Benlamri, qui choisit la stabilité à Al Shabab (Arabie saoudite) et enfin le portier des Fennecs Raïs M’Bolhi qui a choisi de rester, en l’occurrence à El Ettifaq (Arabie saoudite). Par ailleurs, d’autres observateurs et spécialistes estiment, pour leur part, que les joueurs choisissent les pays du Golfe parce qu’à leurs yeux, c’est une opportunité pour acquérir une expérience auprès des anciens internationaux mondiaux ayant choisi d’effectuer leur fin de carrière dans ces pays très riches du Golfe. Et c’est ce que les responsables de ces pays ainsi que les joueurs ayant opté pour leurs clubs insistent pour dire que leurs championnats respectifs sont beaucoup plus relevés que certains autres pays, même européens (sic)…

Enfin, on ne peut terminer sans se poser la question de savoir si cet état de fait va influer ou pas sur leur rendement avec la sélection nationale en prévision des prochaines échéances ? S