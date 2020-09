Bonne nouvelle pour ses fans le chouchoutant et lui vouant une considération particulière. Après avoir longuement tergiversé, l’ancien international, Omar Belatoui, a fini par trancher sur son avenir au sein du MC Oran, en apportant sa touche à la réédification des structures de la maison des Hamraoua. Ainsi, il a fini par donner son quitus quant à prendre en main les clés du poste de manager et d’entraîneur-adjoint du club. «Belatoui est égal à lui-même, il n’a jamais été obnubilé par l’argent, ne le dira jamais ni ne crie sous les toits en faisant valoir ses consécrations ni sa mobilisation au bénéfice du club lorsque celui-ci nécessite ses services», s’accorde-t-on à dire, en soulignant qu’«il a pris acte de l’offre du Mouloudia dans le seul but de prendre part au sauvetage du club». C’est d’ailleurs, ajoutent les mêmes sources, «ce qui lui a valu le respect sans bornes que lui vouent aussi bien les supporters que l’ensemble des cadres qui se sont succédé à la tête du Mouloudia, et particulièrement tous les sportifs le connaissant». N’ayant jamais quitté des yeux ce club l’ayant enfanté, Belatoui, revient par la grande porte pour prendre en main le poste clé de manager général, cette lourde responsabilité n’est accordée qu’aux responsables connus pour leur sang-froid et le sens des responsabilités, notamment dans les crises et les moments difficiles. C’est d’ailleurs la situation qui prévaut dans la maison des Hamraoua. L’imbroglio est d’autant plus général que plus d’un s’interrogent quant à la suite à donner, notamment après la mise en place du conseil d’administration présidé par l’ex-sénateur Tayeb Mehiaoui. Celui-ci qui mène la baraque dans des conditions difficiles, n’affiche aucune abdication quant à la situation, celle-ci est toutefois loin d’être reluisante vu sa complexité. À quel saint se vouer vu la précipitation des événements ? Des joueurs signent, d’autres songent à leur départ, d’autres sont dans l’expectative. C’est le cas relevé jeudi dernier. Alors qu’ils attendaient la rencontre devant les réunir avec le nouveau boss des Rouge et Blanc, Mehiaoui a, sans donner d’explications fait faux bond en ne se présentant pas, alors qu’il est censé ouvrir un round de négociations avec Nekkache, Guertil, Benhamou, Abdelhafid, Ezzemani et autres Guetarni. Néanmoins, il a jugé utile de colmater sa défection de dernière minute en prenant attache avec Boumechra le chargeant de transmettre aux présents son absence. L’ancien gardien des buts, Reda Assimi, a connu le même sort en quittant illico-presto les locaux du MCO dès qu’il s’est rendu compte de la défection du P-DG de la SSPA du MCO. Après une heure d’attente, les présents ont donc rebroussé chemin sans pouvoir rencontrer leur président dont on aurait dit qu’il était «absent pour des raisons personnelles».