C'est parti! La nouvelle direction du MC Oran, réunie au lendemain de l'élection de Tayeb Mehiaoui à la tête du club, lance les premières démarches. Celles-ci portent essentiellement sur la mise en place d'un nouveau staff technique devant guider, sur le terrain, la future ossature du groupe. En ce sens, Mehiaoui compte, d'ores et déjà, reconduire Si Tahar Cherif El Ouezzani en qualité d'entraîneur. La réponse de ce dernier ne sera pas connue de sitôt. D'autant que l'ex-directeur général du club ne semble pas faire l'unanimité chez les actionnaires malgré le fait que Mehiaoui a, à la première déclaration ayant suivi son élection, souligné «n'avoir aucun problème avec CEO». Mais comment interpréter le fait que seulement deux actionnaires ont paraphé récemment le procès-verbal portant sur sa reconduction? Il s'agit très précisément de Youcef Djebbari et son ami Habib Benmimoun. Tout porte à croire que si CEO est indésirable quant à prendre le poste de directeur général étant donné que Mehiaoui a, de tous les mandats qu'il a raflés au sein de club, mené la baraque en qualité de président-directeur général, de directeur général, sans juger utile quant à mettre en place la direction générale du club. Ainsi donc, il est prématuré de se prononcer sur le maintien de Chérif El Ouezzani en qualité de DG. Malgré cela, le nouveau président ne compte pas camper sur ses positions ni rester les bras ballants. Dans sa démarche, il semble vouloir élargir son agenda en optant, de prime abord, pour l'enfant terrible du club, Omar Belatoui, celui-ci est actuellement entraîneur du CR Aïn Témouchent. Le choix porté sur l'ancien défenseur des Fennecs et des Rouge et Blanc n'est pas un fait du hasard.

En fait, Omar Belatoui jouit d'une importante considération aussi bien chez les supporters des Hamraoua qu'auprès des joueurs, de ses camarades entraîneurs et l'ensemble des dirigeants qui se sont succédé à la tête du club, ces derniers lui vouant une considération remarquable. D'autant plus que l'enfant terrible du Mouloudia quitte, très souvent, la maison du MCO par la grande porte pour ne revenir que par la grande porte. Sa discipline exemplaire et sa modestie sans frontières plaident à son profit. Aussi, il n'a jamais rechigné quant à guider le team, notamment lorsque le devoir l'interpelle, tout comme il interpelle plus d'un cadre se disant enfant du club. Mehiaoui est très aux faits vis-à-vis de ses atouts pouvant, se donner à fond ne serait-ce que le temps de remettre le groupe sur les rails, et lui épargner la furie des supporters l'attendant au virage. Etant lié au club de la capitale de Syphax, Omar Belatoui ne spécule guère sur sa carrière footballistique, d'autant plus que le club qu'il guide, a réussi à accéder en Ligue 2. Dans l'éventuelle possibilité du «faux bond» de Belatoui, Mehiaoui semble vouloir opter pour l'ex-entraîneur du MCO, à savoir Nadir Leknaoui, ce dernier a déjà drivé l'équipe. Par ailleurs, le nouveau président du club ne spéculant toujours pas, vise aussi l'entraîneur tunisien Mouaz Bouakkaz, ce dernier a, lui aussi, eu à entraîner les Hamraoua et réalisé de belles performances en menant le club jusqu'à la 4e place du championnat d'alors. En attendant, la nouvelle direction est, depuis hier, rentrée en contact avec les joueurs en fin de contrat. Les supporters, eux, ne lâchent pas prise, ils continuent à revendiquer l'avènement d'une société nationale et placer l'équipe du MC Oran au même pied d'égalité que plusieurs

autres clubs d'élite.