Longtemps en conflit avec ses dirigeants durant plusieurs mois après sa grave opération au genou, tout sembler rentrer dans l’ordre entre Ishak Belfodil et Hoffenheim. La presse allemande a assuré que l’attaquant international algérien fera son retour aux entraînements dès aujourd’hui, le club est retourné avant-hier pour préparer la nouvelle saison sans la présence de Belfodil, qui va débarquer à Hoffenheim, aujourd’hui. L’attaquant de 28 ans souhaite retrouver toutes ses capacités durant la phase de préparation après plus d’un an d’absence pour être prêt au coup d’envoi de la Bundesliga d’ici quelques semaines.