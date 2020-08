Pour son tout premier match de préparation de la nouvelle saison, Hoffenheim a battu l'équipe de Wehen sur le score de 7-1. Cette rencontre était spéciale pour l'attaquant international algérien Ishak Belfodil qui a rejoué pour la première fois avec son club depuis quasiment un an.

L'ancien Lyonnais qui s'est blessé au mois de septembre dernier, a ensuite été en conflit avec ses dirigeants avant de reprendre les entraînements juste avant la fin du championnat.

La participation de Belfodil en match amical indique que tout est entré dans l'ordre entre l'international algérien et la direction de Hoffenheim et que le joueur a ouvert une nouvelle page avec le club.

Pour cette première rencontre

de préparation, l'entraîneur d'Hoffenheim, Sebastian Hoene a fait participer l'ensemble de l'effectif, avec des tranches de 30 minutes pour chaque élément.

Titularisé, l'attaquant algérien a pu profiter de cette belle opportunité pour reprendre du service un an après sa méchante blessure. C'est un Belfodil brillant qu'on avait laissé lors de l'exercice 2018-2019 avec

16 buts et 3 passes décisives en 28 matchs, un atout en plus pour les Verts qui se dirigeaient vers les terres égyptiennes pour y disputer la CAN-2019.

Le destin en a malheureusement décidé autrement pour celui qui avait fini 8ème meilleur buteur du championnat allemand (exercice 2018-2019) en compagnie de Timo Werner. À environ un mois de la reprise de la Bundesliga (le 19 septembre), Belfodil aura comme objectif de retrouver sa place de titulaire au sein de son équipe.