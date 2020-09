Le milieu offensif du WA Tlemcen, Walid Belhamri, s'est engagé pour un contrat de deux saisons avec la JS Saoura, devenant ainsi la troisième recrue estivale du pensionnaire de la Ligue 1 algérienne

de football, a annoncé le club, dimanche, sur sa page officielle Facebook. Le joueur de 29 ans a porté les couleurs de l'USM Blida, de l'O Médéa et du MCE Eulma durant sa carrière. Il rejoint les deux premières recrues de la formation de Béchar, arrivées en provenance du CA Bordj Bou Arréridj: le défenseur central Mohamed Amrane et l'attaquant Mehdi Derrouche. Outre cette opération de recrutement, la JSS a promu quatre joueurs issus de la réserve: le milieu défensif Khelifi Abderrazak (21 ans), les défenseurs centraux Akassam Rayane (21 ans) et Alaoui Abdelkrim (21 ans) ainsi que l'attaquant Farouk Slimani (21 ans).