Le meilleur buteur du défunt exercice du championnat algérien, Abdennour Belhocini, va s'engager avec le club qatari de première division, Umm Salal. Selon la presse locale, le désormais ex-joueur de l'USM Bel Abbès se trouve déjà dans la capitale qatarie et va observer une période de confinement de 14 jours avant de pouvoir rejoindre ses nouveaux coéquipiers. À Umm Salal, Belhocini retrouvera deux autres Algériens, à savoir le défenseur Ayoub Azzi et le milieu de terrain Walid Mesloub, lui qui devait rejoindre le Havre AC, avant que cette piste ne tombe à l'eau, faute de visa. En Algérie, le joueur de 24 ans était convoité, entre autres, par le MC Alger, l'lUSM Alger et le CR Belouizdad.