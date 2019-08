L’ES Tunis exploite, désormais, la piste algérienne. Sitôt le départ de Youcef Belaili vers les Saoudiens d’Al Ahli confirmé, les responsables du club de la capitale tunisienne devraient faire signer un autre algérien, dans les heures qui viennent, pour le remplacer. Selon le site spécialisé La Gazette du Fennec, il s’agit de l’attaquant de l’USM Bel Abbès, Abdennour Belhocini. Selon la même source, le joueur de 23 ans a obtenu sa lettre de libération après avoir eu recours à la chambre de résolution des litiges (CRL) pour salaires impayés. Le natif de la ville de la Mekerra est attendu dans les toutes prochaines heures à Tunis pour apposer sa signature sur un bail d’une durée de 4 ans et rejoindre, ainsi, d’autres Algériens déjà en place, à savoir Raouf Benguit (ex-USM Alger), Ilyès Chetti (ex-JS Kabylie), Abdelkader Bedrane (ex-ES Sétif), Mohamed Bousmaha (ex-DRB Tadjenanet) et Tayeb Meziani (ex-Paradou AC). Les Tunisiens feront d’une pierre deux coups avec Belhocini, puisqu’il s’agit d’une des valeurs sûres du championnat algérien, d’une part, et d’autre part, le fait qu’il s’agira d’un transfert libre. La gestion chaotique des affaires des clubs algériens font qu’ils perdent leurs joueurs d’une manière qu’ils pouvaient largement éviter, ou profiter, dans l’autre cas, de leurs transferts pour renflouer leurs caisses. L’USMBA, à titre d’exemple, a perdu ses meilleurs éléments de la saison dernière, partis s’affirmer sous d’autres cieux. L’on citera, dans ce sillage, Tabti, Khali et Belahouel (CRB) et Bounoua (JSK), pour ne citer que ceux-là. C’est d’ailleurs le cas de le dire aussi pour l’ES Sétif, plongée dans une crise sans précédent ayant poussé plusieurs joueurs à quitter. C’est, ainsi donc, tout un système à revoir dans la gestion des clubs algériens sur le plan financier, faisant qu’à chaque fin de saison, d’interminables dossiers sont déposés par les joueurs au niveau de la Chambre de résolution des litiges pour salaires impayés. D’ailleurs, lors de la dernière réunion du bureau fédéral, le président de la CRL, Youcef Hamouda a noté la non-maîtrise par certains dirigeants des lois et règles qui régissent les relations de travail. Même le président de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim Medouar, a évoqué ce dossier, indiquant que son instance se voit, chaque fois, obligée de faire toute une gymnastique pour régler cette problématique des contentieux de quelques formations au niveau de la CRL.