L’USM Bel Abbès traverse une période très difficile sur le plan financier, qui risque de lui coûter très cher. Les joueurs ont observé moult fois des mouvements de grève, pour protester contre la non-régularisation de leur situation financière, obligeant les dirigeants à courir dans tous les sens afin de solutionner cet épineux problème. Plusieurs solutions sont envisagées, entre au-tres, celle de vendre des joueurs notamment ceux qui sont actuellement bien cotés. C’est le cas de le dire pour le buteur, Belhocini, qui se trouve sur le radar du leader du championnat, le CR Belouizdad, et son dauphin, le MC Alger. Les dirigeants des deux écuries algéroises se disent prêts à casser leur tirelire pour s’attacher les services de celui qui a réussi à inscrire, jusque-là, 7 buts depuis l’entame de la saison. Des sources avancent même que les responsables du club de la Mekerra ont exigé la somme de 3 milliards de centimes. Mais le joueur de 23 ans, lui, a un autre avis. Il refuse, selon ses proches, de jouer en Algérie, préférant aller monnayer son talent ailleurs, et c’est le championnat tunisien qui lui ouvre grandement ses portes. Son agent serait en négociations très avancées avec les responsables de l’ES Tunis. Cependant, cela risque de mener vers un blocage dans les heures à venir, puisque les Tunisiens proposeraient moins que la somme revendiquée par l’USMBA. Belhocini est plus que jamais emballé par l’idée de rejoindre l’ES Tunis, où se trouvent déjà 6 compatriotes, à savoir Bedrane, Chetti, Benghit, Bensaha, Meziani et la dernière recrue, Tougai. Entre le projet sportif que convoite le joueur, et le revenu financier derrière la transaction, que cherchent les dirigeants, l’on se dirige droit vers un bras de fer qui risque de tout bloquer. Chacun prétend défendre ses intérêts, ce qui est somme toute logique, mais au train où vont les choses, aucune des deux parties ne risque d’en tirer profit. Par ailleurs, la direction de l’USMBA vient de libérer son attaquant, Okacha Hamzaoui, arrivé l’été passé au club sans prendre part à aucun match tout au long de la première partie de cet exercice en raison d’une blessure. Le joueur âgé de 29 ans a rejoint un club iranien, indique la direction de la formation de la Mekerra.