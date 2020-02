Belkadi Amina (-63 kg) et Fethi Nourine (-73 kg), deux des quatre Algériens encore en lice dans le Grand Slam de Dusseldorf : un tournoi international de judo qui se déroule en Allemagne, ont été éliminés samedi et dès leur premier combat, respectivement contre la Danoise Laerek Olsen et le Moldave Victor Sterpu. Belkadi et Nourine emboîtent ainsi le pas à trois de leurs cinq compatriotes, éliminés lors de la première journée, disputée vendredi.