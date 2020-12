La judokate algérienne, Amina Belkadi, sacrée championne d'Afrique des moins de 63 kg, a assuré que son objectif cette saison est d'arracher une qualification aux jeux Olympiques de Tokyo-2020, en récoltant le maximum de points lors des prochaines compétitions. «Après ma consécration à Madagascar, je vais continuer à travailler très dur pour récolter le maximum de points lors des prochains rendez-vous internationaux en vue d'une qualification aux Olympiades de Tokyo. Je me prépare, actuellement, à prendre part au Master de Doha ou je m'attends à une rude concurrence, vu que ce tournoi regroupera les 36 meilleures judokates de ma catégorie, mais je reste positive pour décrocher un bon résultat», a déclaré Belkadi en marge de l'ouverture officielle de l'année sportive universitaire 2020-2021, tenue à l'Ecole nationale supérieure en science et technologie du Sport à Dely-Brahim (Alger). Belkadi sacrée championne d'Afrique de judo de la catégorie (-63 kg), en s'imposant en finale devant la Marocaine Sofia Bellatar, vendredi dernier à Antananarivo (Madagascar), est revenue sur son parcours lors de ces joutes qualificatives aux jeux Olympiques de Tokyo-2020, reportés à l'été prochain à cause de la pandémie de Coronavirus. «La compétition a été, relativement, difficile lors de cette édition à cause de l'interruption des entraînements pendant plusieurs mois à cause de Covid-19. Le retour sur les tatamis a été particulièrement difficile, mais j'ai réussi à gérer les combats jusqu'en finale, grâce aux conseils de mes entraîneurs», a-t-elle ajouté. La sélection algérienne de judo, composée de six athlètes, a terminé sa participation aux 41es Championnats d'Afrique à Antananarivo (Madagascar) avec six médailles (1 or, 3 argent et 2 bronze) en individuel en plus du titre africain par équipes (mixte).