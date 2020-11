Ayant à peine repris le chemin des entraînements que le club phare de l'Ouest, le MC Oran, commence à traverser la première «zone de turbulence» à telle enseigne que la direction du club a décidé de sévir sévèrement en faisant valoir la discipline et la bienséance. Le défenseur central du MC Oran, Hichem Belkaroui, ne fera désormais plus partie de l'équipe des Hamraoua. Faisant l'objet d'une sévère sanction lui ayant été infligée par le président du club, Tayeb Mehiaoui: ledit joueur est expulsé. «La décision prise à son encontre est irréfutable», a-t-on appris, expliquant que «le joueur est désormais partant». Pour cause, on lui reproche l'indiscipline et les tentatives de déstabilisation du groupe. Tout a commencé à l'occasion du stage ayant été effectué par les Hamraoua dans la capitale des Zianides, Tlemcen. Il a, selon les sources proches de la maison d'El Hamri, tenté «son premier coup» en alimentant la «zizanie» incitant ses coéquipiers à lancer un bras de fer contre la direction du club. «Le joueur incitait les joueurs à observer un mouvement de grève par le biais duquel ils revendiquent leur dû», a-t-on fait savoir. La situation s'est davantage envenimée en début de cette semaine lorsque, ajoutent les mêmes sources, le même joueur «s'est verbalement accroché avec l'un de ses coéquipiers le traitant de tous les noms d'oiseaux, tout en lui tenant des propos d'une rare véhémence». «Cette séquence est survenue en pleine séance d'entraînement au vu et au su de tout le monde et en présence même du staff technique guidé par Casoni», a-t-on ajouté, soulignant que «Casoni n'est pas resté indifférent à cette situation ayant réagi à la hauteur de l'événement et estimé juste d'élaborer un rapport accablant dont le contenu fait état du comportement à la fois intolérable et inadmissible dudit joueur». Intervenant en qualité de premier responsable du club, Mehiaoui a convoqué le joueur en question dans son bureau avant que la situation ne dégénère prenant une autre tournure à telle enseigne que l'expulsion dudit joueur a été décidée. «Il (Belkaroui) a dépassé tous les seuils de l'entendemen», a fait savoir le président, qui explique que «le joueur a osé l'irréparable en semant la confusion, en enfreignant de manière flagrante la discipline collective». «En tant que responsable de l'équipe et administration, nous refusons ces agissements», a-t-il ajouté, soulignant que «l'entraîneur Casoni n'est pas en reste en refusant, lui aussi, en faisant part de sa désolation face à tels agissements portant atteinte au moral du groupe». Justifiant sa décision, le président des Hamraoua dira qu'en «plus de la tentative de déstabilisation qu'il a lancée à Tlemcen en appelant à la grève des joueurs, le joueur est allé loin en tenant des propos indécents en pleine séance d'entraînement en présence de ses camarades et son entraîneur». Mehiaoui ne compte pas rester sur ses marques en ayant décidé de telle sorte. «Belkaroui est définitivement licencié de l'équipe», a affirmé Tayeb Mehiaoui. «Nous allons trancher définitivement son cas dans les toutes prochaines heures en procédant à la résiliation du contrat le liant avec le club», a-t-il ajouté d'un ton plus ou moins serein, n'affichant aucunement un quelconque regret ni ne manifestant un quelconque signe du revirement de la situation au profit de l'ex-joueur de l'USM Alger, Belkaroui.