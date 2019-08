Titulaire pour la deuxième fois de suite, dans le milieu terrain de Brest, lors du déplacement à Saint-Etienne, l’international algérien Haris Belkebla a réalisé une bonne prestation face aux coéquipiers de Ryad Boudebouz qui était titulaire aussi. Belkebla, qui avait été écarté par Djamel Belmadi avant la CAN, était très utile au milieu de terrain de son équipe, le joueur de 25 ans était bon dans la récupération, mais aussi dans la construction, avec un jeu propre. Brest a causé d’énormes difficultés aux verts de Saint-Etienne et le joueur algérien était aussi derrière une occasion très dangereuse pour son équipe à la 40e minute, lorsqu’il a récupéré le ballon au milieu avant de servir son coéquipier Grandsir qui a frappé sur le poteau . Score final : 1-1 entre Brest et Saint-Etienne et une très belle prestation de Belkebla tandis que l’autre joueur algérien Boudebouz a fait un match moyen, à l’image de l’attaque de son club