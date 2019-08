Le milieu international algérien du Stade brestois, promu en Ligue 1 française de football, Haris Belkebla, a prolongé son contrat pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2022, a annoncé le club sur son site officiel. Arrivé l’été dernier en provenance de Tours (Ligue 2), Haris Belkebla s’est immédiatement imposé comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu brestois (33 matchs de Ligue 2). Le nouvel entraîneur Olivier Dall’Oglio devrait de nouveau l’associer dans l’entrejeu à Ibrahima Diallo, recrue estivale après une première pige en prêt la saison dernière.

En Equipe nationale, Haris Belkebla (25 ans) avait honoré sa première sélection en 2016 avec les espoirs, à l’occasion des Jeux Olympiques de Rio.

Le 30 mai dernier, Belkebla est retenu dans la liste des 23 joueurs convoqués pour représenter l’Algérie à la coupe d’Afrique des nations (CAN) en Egypte (21 juin-19 juillet), sous la coupe du sélectionneur Djamel Belmadi, mais le 11 juin, à quelques jours du coup d’envoi de la compétition, il est renvoyé de l’équipe et privé de CAN pour des raisons disciplinaires. Il a été remplacé par l’attaquant de Montpellier (Ligue 1 française) Andy Delort.