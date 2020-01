L’ancien international algérien, Lakhdar Belloumi, invité par la Confédération africaine de football (CAF), pour assister à la cérémonie « Awards 2019 », ne se rendra pas en Egypte, lieu de la cérémonie, prévue aujour-d’hui. « Des empêchements d’ordre familial m’ont contraint à annuler mon voyage au Caire. J’ai pris attache avec les responsables de la CAF pour m’en excuser », a déclaré Belloumi, hier, à l’APS. Le déplacement qu’allait effectuer l’ancienne star du football national dans la capitale égyptienne devait avoir une dimension particulière, dans la mesure où l’intéressé n’avait plus foulé le sol égyptien depuis 1989, suite à l’incident de l’hôtel où séjournait la sélection algérienne, à l’occasion de son match face à son homologue égyptienne, dans le cadre du dernier tour qualificatif au Mondial-1990. A l’issue de la partie, qui s’est soldée par l’élimination des Verts, le natif de Mascara a été accusé d’avoir agressé le médecin de la sélection égyptienne. Lakhdar Belloumi a fait l’objet d’une plainte de la part du médecin, blessé à l’œil. Il a quitté Le Caire, après avoir été entendu par un juge. Bien que niant les faits qui lui ont été reprochés et clamant son innocence, la justice égyptienne l’avait condamné, par contumace, à cinq ans de prison et à une amende. Un mandat d’arrêt international a également été lancé par Interpol à l’encontre de Belloumi, qui, du coup, ne pouvait plus se déplacer à l’étranger. Il aura fallu attendre 2009 pour voir ce mandat d’arrêt international être annulé, rappelle-t-on. Belloumi devait assister à la cérémonie de remise du Ballon d’or africain 2019 que se disputent l’Algérien Ryad Mahrez (Manchester City/Angleterre), le Sénégalais Sadio Mané et l’Egyptien Mohamed Salah, tous les deux sociétaires de Liverpool, en Angleterre également. Sacré Ballon d’or africain en 1998, l’ancien international algérien aux 100 sélections (27 buts) a été invité par la CAF au même titre que tous les autres footballeurs du continent ayant reçu cette distinction, à l’image de son ancien coéquipier en sélection nationale, Rabah Madjer. Ce dernier a remporté le trophée en 1987.