Personne ne niera le fait que le coach Djamel Belmadi ait accepté avec une très grande satisfaction la mission de driver la sélection algérienne de football, sans penser à l’argent, mais plutôt à concrétiser un challenge que seul lui s’était fixé comme objectif «fou» d’arracher le trophée africain en terre égyptienne en cette année 2019. Ceci dit, et après la concrétisation de ce «rêve», une pluie de propositions s’est abattue sur le désormais, champion d’Afrique avec les Verts. Mais, lui, en toute modestie et avec son «amabilité» distinctive les a repoussées voulant continuer à mener son projet avec la sélection nationale. Aujourd’hui, les objectifs sont bien clairs : défendre le titre africain et surtout se qualifier au prochain Mondial prévu au Qatar en 2022. Après le parcours parfait avec les Verts où, de par son amour pour son pays, l’Algérie, Djamel Belmadi a mis toutes ses connaissances acquises à travers sa carrière aussi bien de joueur que d’entraîneur, pour donner de la joie à son peuple. Onze mois seulement après avoir pris en main la barretechnique de la sélection nationale dans des circonstances exceptionnelles, Belmadi a réussi à faire sortir tous les Algériens à travers le monde pour fêter ce premier titre de champion d’Afrique à l’extérieur du pays, le deuxième après celui acquis à Alger en 1990. Avec un parcours exceptionnel où les Vertsont gagné tous leurs matchs avec une victoire aux tirs au but contre la Côte d’Ivoire et une double victoire contre le Sénégal, au premier tour et en finale, le coach Belmadi suscite bel et bien l’intérêt de beaucoup de pays, dont le Qatar, d’où il a entamé sa carrière d’entraîneur et où il a fait bel et bien ses preuves, sans oublier le Maroc. Ses capacités à transcender ses joueurs pour en obtenir ce qu’il veut. Sa discipline claire et son langage direct avec tous ses interlocuteurs et surtout ses capacités techniques et tactiques, qui lui ont permis de passer tous les écueils en terre égyptienne et arracher le trophée continental, font qu’il est tout à fait logique que Belmadi ait des propositions astronomiques des équipes de pays qui se trouvaient en Egypte, dont le Maroc, ou de nom-breux autres clubs, dont les Qataris. Ceci en dépit du fait que Djamel Belmadi soit sous contrat avec la FAF jusqu’à la Coupe du monde 2022, prévue au Qatar.

Et pas plus tard que lundi dernier, une autre consécration est venue pour récompenser les efforts du sélectionneu de l’Algérie. En effet, il s’est classé au pied du podium des meilleurs entraîneurs de l’année 2019, soit à la quatrième place ex aequo avec son homologue néerlandais de l’Ajax Amsterdam, Erik Ten Hag, avec 26 points chacun et à un seul petit point du troisième, l’Argentin Mauricio Pochettino coach de Tottenham Hotspur, lors des The Best FIFA Football Awards dont la cérémonie de gala s’est déroulée lundi dernier au Teatro alla Scala de Milan, en Italie.

Déjà nominé parmi les dix meilleurs techniciens de l’année, Belmadi devance le Français Didier Deschamps, sélectionneur des Champions du monde en titre (19 points), le Portugais Fernando Santos (16 points), le Brésilien Adenor Leandro Bacchi dit Tite (12 points), et les Argentins Marcelo Gallardo et Ricardo Gareca

(10 points chacun).

Le titre de meilleur entraîneur de l’année 2019 est revenu au coach du FC Liverpool l’Allemand Jürgen Klopp, vainqueur de la Ligue des Champions, avec 48 points, devançant de dix points l’Espagnol Pep Guradiola, entraîneur de Manchester City.

«C’est une immense fierté d’avoir réussi notre objectif en procurant de la joie à notre peuple qui mérite cette victoire historique», avait notamment déclaré Djamel Belmadi de retour avec le trophée africain à Alger pour la grande fête. Aujourd’hui, c’est à notre tour de dire et d’écrire et surtout de témoigner que «c’est une immense fierté de voir notre sélectionneur au pied du podium des meilleurs coachs dans le monde». Toutes nos félicitations coach Djamel Belmadi !