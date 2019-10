A quatre jours du premier match amical de l’Equipe nationale algérienne durant ces dates FIFA, allant du 7 au 15 du mois courant, contre la République démocratique du Congo, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a dévoilé, samedi soir, la liste des 23 joueurs devant disputer les deux matchs amicaux, prévus dont le dernier sera contre la Colombie. En effet, un premier match amical est prévu contre la République démocratique du Congo, le jeudi 10 octobre, au stade Mustapha-Tchaker de Blida à partir de 20h45 et le second contre la Colombie, le mardi 15 du même mois, au stade Pierre-Mauroy de la métropole européenne, Lille, à 21h. On remarque dans cette nouvelle liste du sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, trois changements seulement par rapport à la dernière liste, qui a précédé la rencontre face au Bénin (victoire 1-0). Ainsi, les joueurs Ilyes Hassani, Ayoub Abdellaoui et Hicham Boudaoui font leur retour. Par contre, trois joueurs n’ont pas été sollicités il s’agit de Rafik Halliche, ayant pris sa retraite internationale à l’issue du dernier match des Verts, Hocine Benayada et Andy Delort, qui vient de se blesser. En effet, l’attaquant de Montpellier s’est blessé aux adducteurs, samedi soir, lors de la victoire face à Monaco (3-1) pour le compte de la 9e journée du championnat français de Ligue 1. Son coach, Michel Der Zakarian a précisé qu’il s’est fait mal à l’adducteur et à l’aine. Delort s’est blessé à la 56’ avant d’être remplacé peu après par le vétéran sénégalais Souleymane Camara. Le défenseur central de 23 ans, Ilias Hassani, qui est en train d’effectuer de glands progrès avec son club bulgare, Arda Kardzhali, a été rappelé par Belmadi, puisqu’il a été convoqué une première fois pour le dernier match des qualifications de la CAN contre la Gambie. Mais il n’a pas du tout fait son apparition sur le terrain. Une seconde chance lui serait certainement donnée cette fois-ci d’autant qu’il s’agit de deux matchs amicaux. C’est aussi le cas du joueur Ayoub Abdellaoui qui, lui, par contre a été convoqué face à la Gambie et pris part au match contrairement à Hassani. Il est à rappeler au passage qu’en réalité, le staff médical du FC Sion avait détecté une anomalie électrique cardiaque avec risque d’arythmie pour le défenseur Abdelaoui. Ce qui a nécessité une opération bien réussie avant qu’il ne retrouve la compétition en ce début de saison. D’une manière générale, le sélectionneur Djamel Belmadi garde bien la stabilité de son groupe dans la mesure où il n’a pas du tout chamboulé l’équipe.

C’est ainsi qu’on remarque qu’il a gardé la majorité des éléments au sein de son effectif qui ont participé au sacre africain en Egypte au mois de juillet dernier. Là, il faut reconnaître que les places au sein de la sélection algérienne sont devenues très difficiles à arracher et c’est d’ailleurs ce qui explique, en partie, que dans le groupe des convoqués on ne retrouve aucun joueur du championnat algérien. Surtout que nos locaux se préparent pour le match-retour des éliminatoires du CHAN-2020 à disputer contre le Maroc, le 19 octobre.