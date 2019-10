Le sélectionneur de l’Equipe nationale d’Algérie de football, Djamel Belmadi, qui, en un temps record, a réussi à faire d’une sélection algérienne disloquée un groupe soudé et solidaire, qui finira championne d’Afrique, s’est forgé une réputation qui dépasse largement nos frontières. Le 23 septembre dernier, le driver des Verts a été classé au pied du podium des meilleurs entraîneurs de l’année 2019, soit à la quatrième place ex aequo avec son homologue, le Néerlandais de l’Ajax Amsterdam, Erik Ten Hag, avec 26 points chacun, et à un seul petit point du troisième, l’Argentin Mauricio Pochettino, coach de Tottenham Hotspur, lors des The Best FIFA Football Awards, dont la cérémonie de gala s’est déroulée au Teatro alla Scala de Milan, en Italie. Déjà nominé parmi les 10 meilleurs techniciens de l’année, Belmadi a devancé le Français Didier Deschamps, sélectionneur des Champions du monde en titre (19 points), le Portugais Fernando Santos (16 points), le Brésilien Adenor Leandro Bacchi, dit « Tite » (12 points) et les Argentins Marcelo Gallardo et Ricardo Gareca (10 points chacun).

Le titre de meilleur entraîneur de l’année 2019 est revenu au coach du FC Liverpool, l’Allemand Jürgen Klopp, vainqueur de la Ligue des Champions, avec 48 points, devançant de 10 points l’Espagnol Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City. Aujourd’hui, notre coach national vient d’être nominé pour le titre de meilleur entraîneur de l’année 2019, dans le cadre du 11e Globe Soccer Awards. C’est ce qu’ont annoncé, hier, les organisateurs de ce prix. Ainsi, Belmadi figure dans une liste de techniciens de renom,

composée de l’Allemand Jurgen Klopp (Liverpool), de l’Italien Massilimilano Allegri (ex-Juventus), du Néerlandais Erik Ten Hag (Ajax Amsterdam) et du Portugais Fernando Santos (sélection du Portugal). Si Belmadi figure dans cette liste des Globe Soccer Awards, ce n’est que, grâce à ses compétences, sa vision moderne et actualisée du football et surtout de sa maîtrise de gestion d’un groupe avec de grandes stars. Seulement, au moment où il avait été nommé sélectionneur des Verts en août 2018, la sélection algérienne était composée des joueurs en doute et très divisés à l’intérieur. Psychologiquement, les Verts étaient abattus et n’arrivaient pas à s’organiser sur un terrain.

Pourtant, ils sont pétris de qualités. La preuve, en en éliminant quelques-uns seulement, Belmadi a réussi à redonner une âme à cette sélection avec un fond basé essentiellement sur le jeu collectif et où tous les joueurs étaient concernés et responsabilisés sur le terrain. On a vu alors des joueurs qui attaquent et défendent en même temps. Au final, une coupe d’Afrique arrachée de haute lutte en terre égyptienne. C’est ce qui a fait que la reconnaissance du coach Djamel Belmadi a bel et bien dépassé nos frontières. Avec cette nouvelle nomination de Belmadi pour le titre de meilleur coach de l’année 2019, Globe Soccer Awards, nul doute que Belmadi sera très revigoré lui, qui va dès le 14 novembre prochain viser son prochain défi : le Mondial du Qatar et la CAN-2021.

Enfin, à rappeler que le titre de meilleur coach de l’année 2018, Globe Soccer Awards, était revenu au Français Didier Deschamps, sacré Champion du monde avec l’Equipe de France au Mondial-2018 disputé en Russie. Par ailleurs, l’Egyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané sont en lice pour le titre de meilleur joueur de l’année.

Il faudra battre Cristiano Ronaldo, lauréat l’an dernier, Virgil Van Dijk, Allison, Lionel Messi et Bernardo Silva.

Dans cette liste, il manque le joueur algérien de Manchester City, Riyad Mahrez.

Les Globe Soccer Awards sont organisés depuis 2010 par l’Association européenne des agents de joueurs (EFAA), et l’Association européenne des clubs (ECA). La cérémonie de la remise des trophées du Globe Soccer Awards, se déroulera le 29 décembre prochain à Dubai (Emirats arabes unis).