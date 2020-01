Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi est annoncé dans la délégation officielle de la Confédération africaine de football (CAF), qui a rejoint, hier, Yaoundé sous la conduite du président de l’instance, le Malgache Ahmad Ahmad, dans le cadre d’une visite de travail de trois jours, ont rapporté les médias locaux. Inscrite dans le cadre d’une mission d’inspection des infrastructures de la coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 et du CHAN-2020, la délégation africaine est aussi composée de grandes personnalités du football africain et d’anciennes gloires, dont le Nigérian Owofen Daniel Amokachi et le président du TP Mazembe, Moïse Katumbi.

Belmadi, vainqueur de la CAN-2019 en Egypte, avait été sacré meilleur entraîneur africain de l’année 2019 aux récents CAF Awards, mardi dernier, en Egypte. Selon les médias camerounais, citant le ministre des Sports et de l’Education physique, Narcisse Mouelle Kombi «d’importantes décisions relatives à l’organisation du CHAN-2020 et de la CAN-2021 seront prises à l’issue de cette visite de la délégation africaine». Au terme de la mission, les dates de la phase finale de la coupe d’Afrique des nations (CAN-2021) ainsi que le calendrier du CHAN (4-25 avril 2020), seront arrêtés, alors que le tirage au sort de cette dernière est attendu dans quelques semaines. Il est à rappeler que c’est la seconde visite officielle du président de la Confédération africaine de football (CAF) Ahmad Ahmad au Cameroun après celle du mois d’octobre 2018.