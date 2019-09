Le sélectionneur de l’équipe nationale de football Djamel Belmadi, a dévoilé, hier, une liste de 23 joueurs, en vue du stage prévu à partir d’aujourd’hui et ce, jusqu’au

10 du mois courant au Centre technique national de Sidi Moussa, ponctué par un match amical le 9 septembre face au Bénin au stade Mustapha-Tchaker de Blida à partir de 21h, a annoncé la FAF sur son site officiel. Le défenseur Lyes Chetti, transféré cet été de la JS Kabylie à l’ES Tunis, signe sa première convocation chez les Verts, alors que le latéral droit Hocine Benayada, l’ailier droit Zinédine Ferhat (Nîmes), et l’attaquant Benrahma (Brentford) effectuent leur retour en sélection. Quatre champions d’Afrique n’ont pas été convoqués pour ce match, il s’agit de Zeffane, Boudaoui, Farès (blessé), et Ounas. L’équipe nationale devrait disputer « sous réserve d’une première rencontre le jeudi 5 septembre au stade du 5-Juillet à Alger », face à un adversaire qui n’a pas été dévoilé, souligne la FAF. Il s’agit du premier stage pour les coéquipiers de Riyad Mahrez, un mois et demi après le titre continental décroché à la CAN-2019 disputée en Egypte.

Liste des 23 joueurs



Gardiens de buts : M’bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), Doukha (Al-Raed/ Arabie saoudite), Oukidja (FC Metz/ France)



Défenseurs : Benlameri (Al-Shabab/ Arabie saoudite), Mandi (Bétis Séville/ Espagne), Benayada (CS Constantine), Bensebaini (Borussia Monchengladbach/ Allemagne), Tahrat (Abha/ Arabie saoudite), Atal (Nice/ France), Chetti (ES Tunis/ Tunisie), Halliche (Moreirense/ Portugal).



Milieux de terrain : Ferhat (Nîmes/ France), Guedioura (Al-Gharafa/Qatar), Bennacer (Milan AC/ Italie), Abeid (Nantes/ France), Feghouli (Galatasaray/ Turquie), Brahimi (Al-Rayyane/ Qatar)



Attaquants : Slimani (Monaco/ France), Delort (Montpellier/ France), Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar), Mahrez (Man City/ Angleterre), Belaili (Al-Ahly/ Arabie saoudite), Benrahma (Brentford/ Angleterre)