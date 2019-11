Le moral des joueurs algériens est au beau fixe après avoir laminé les Zambiens (5-0), jeudi dernier, lors de la journée inaugurale des éliminatoires de la CAN-2021. C’est, donc, avec une grande détermination qu’ils abordent le match de demain à 20h dans la capitale botswanaise, Gaborone, face à la sélection locale, drivée par l’Algérien Adel Amrouche, dans le cadre de la seconde journée. Mais cet état d’esprit risque d’être freiné par le piteux état dans lequel se trouve la pelouse du National Stadium, théâtre de cette empoignade. Sur place, Belmadi a pu le vérifier et a même affiché son désarroi quant à cet état des lieux, sans pour autant prendre ce volet comme motif d’un éventuel faux pas des siens, après

17 matchs de suite sans défaite. Il a pris ses précautions en matière de stratégie de jeu à adopter afin d’avoir une équipe performante et surtout éviter d’éventuelles blessures. Le jeu des Verts est, faut-il le reconnaître, incompatible avec ce genre de pelouse, mais Belmadi sait qu’il doit trouver des brèches pour que son équipe soit performante face à une équipe du Botswana qui reste sur un bon match nul et vierge ramené, vendredi, du Zimbabwe. La Fédération botswanaise de football a réfuté les accusations, disant que le choix de ce stade était pour handicaper son adversaire. Le porte-parole de la BFA, Tumo Mpatane, a déclaré à la presse locale : « Logistiquement parlant, nous avons jugé raisonnable que l’Equipe nationale joue à Gaborone parce qu’elle joue deux matchs en un laps de temps très court. » Et d’ajouter : « Jouer à Francistown aurait également été synonyme de plus de temps de déplacement pour les joueurs du Zimbabwe. Cela ne leur aurait pas donné suffisamment de temps pour récupérer avant le match de l’Algérie. » Le responsable en question a ajouté que l’autre raison pour laquelle la BFA a délocalisé le match à Gaborone « est de permettre à la population du sud du pays se familiarise avec les qualifications de la CAN. » Quoi qu’il en soit, donc, les Verts doivent faire face à cet obstacle et trouver les solutions nécessaires pour consolider leur fauteuil de leader dans ce groupe H.