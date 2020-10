Après avoir préconvoqué 45 joueurs pour les deux prochains matchs amicaux contre le Nigeria (9 octobre) et le Mexique (13 octobre) lors du stage qui débutera, aujourd'hui en Autriche, le sélectionneur de l'Equipe nationale algérienne de football, Djamel Belmadi, a retenu finalement 24 joueurs.

En dehors des cadres habituels, on notera le retour de Mehdi Zeffane (Kylia Sovetov Samara, Russie), Mohamed Réda Halaïmia (K. Beerschot VA, Belgique), Zinedine Ferhat (Nîmes Olympique, France) et Farid Boulaya (FC Metz, France) ainsi que Maxime Spano-Rahou (Valenciennes, France). De plus, et comme à l'accoutumée, Belmadi a également convoqué de nouveaux joueurs. Cette fois-ci, il a fait appel à deux jeunes à savoir Abdeljalil Medioub (23 ans) qui évolue au club portugais de Tondela et Mehdi Zerkane (21 ans) qui joue à Bordeaux. Seulement ce dernier est blessé, mais Belmadi, l'a tout de même convoqué. Le défenseur Medioub (1m97) a récemment signé au club portugais de Tondela (Liga NOS). Il est techniquement bon, s'accorde-t-on à dire, et surtout doté d'une vitesse au-dessus de la moyenne. Formé à l'Olympique de Marseille, il rejoint l'Espagne pour jouer au FC Grenade à 19 ans, avant de jouer aux clubs espagnols de Benito et Caceres. Et c'est au Dinamo Tbilissi (Géorgie) qu'il a pu confirmer son talent. A l'été 2019, Bordeaux décide de l'engager, mais ce rugueux défenseur a été stoppé dans son élan par les blessures, qui l'ont empêché d'être aligné souvent. C'est alors qu'il a rejoint le club portugais Tondela, où il évolue avec son compatriote Naoufel Khacef. De son côté, Zerkane (1m87) a été formé à l'AS Monaco. Il a failli signer à Barcelone, au Real Madrid ou encore à Chelsea, lorsqu'il avait 12 ans. À Bordeaux, il montre ses capacités en relayeur et pouvant même jouer en numéro 10. Evoquant sa première sélection chez les Verts, il avait déclaré fièrement: «C'est le pays avec lequel je veux jouer. J'ai été appelé par l'Algérie pour les matchs qui arrivent lors de la trêve. J'ai reçu la convocation, mais je ne sais pas si je vais pouvoir y aller avec ma blessure.» D'une part, on remarque l'absence des joueurs cadres blessés dont Boudaoui et Attal ainsi que les quatre joueurs de l'ES Tunis Abdelkader Bedrane, Ilyes Chetti, Abderrahmane Meziane et Mohamed Tougai que Belmadi n'a pas convoqués par précaution sanitaire. Leur club, l'Espérance de Tunis, a enregistré plusieurs cas positifs au coronavirus aussi bien au sein des joueurs que dans les staffs. D'autre part, fidèle à ses convictions de ne convoquer que les joueurs en bonne forme aussi bien sur le plan physique que mental, le coach des Verts n'a pas convoqué Belaïli, Benlamri, Slimani et Soudani, en raison de leur instabilité au sein de leurs clubs respectifs. Les trois premiers joueurs cités sont d'ailleurs à la recherche d'un nouveau club. Cette absence a été exploitée par Belmadi pour voir d'autres joueurs durant cette année 2020 en vue des prochaines échéances à savoir la CAN et le Mondial 2022. Les Verts seront donc en stage dès aujourd'hui avec en principe l'effectif au complet en vue de disputer deux matchs amicaux dans deux pays différents.

Les Verts affronteront le Nigeria vendredi au Worthersee Stadion de Klagenfurt, en Autriche (20h30) et le Mexique le 13 octobre au Cars-Jeans Stadion de La Haye, aux Pays-Bas (21h00) dans le cadre des dates FIFA allant du 5 au 14 octobre.