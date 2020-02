Invité de l’émission DL1 sur beIN Sports, l’attaquant de Montpellier a parlé de la forme du groupe lors de son séjour en Egypte pour la coupe d’Afrique des Nations. Dans cette interview, l’international algérien a évoqué le travail fou réalisé par le sélectionneur national Djamel Belmadi, et le rôle qu’ont joué les joueurs pour créer cette sensation. « On revient d’un titre, on est bien parti pour les qualifications de la prochaine CAN. Maintenant, il faut garder ce même rythme. On a un super sélectionneur, qui a une relation extraordinaire avec ses joueurs, on est sur une très bonne dynamique et on espère partir le plus loin possible. On l’a vu à la CAN, on a un groupe bourré de talents et de qualités avec un état d’esprit remarquable. Je le répète encore une fois, Djamel Belmadi a fait un travail de malade avec les joueurs grâce à la mentalité qu’il a apportée et on voit qu’aujourd’hui cela paye. On a un groupe soudé et de très bons joueurs, comme Riyad Mahrez, qui répond présent dans les grands moments. On prend du plaisir durant chaque sélection et on est une belle famille », a-t-il déclaré. Andy Delort et ses coéquipiers en sélection sont plus motivés que jamais afin de régner sur le football africain pour plusieurs années. Leur prochaine sortie est la double confrontation contre le Zimbabwé en éliminatoires de la CAN 2021. Le premier match, comptant pour la 3e journée de ces éliminatoires, aura lieu le 23 mars prochain en Algérie, avant le match de la quatrième journée à Harare le 31 du même mois. Les Fennecs seront attendus pour faire voler en éclats les Warriors. Delort est revenu, par ailleurs, sur son club, Montpellier et son avenir. Encore une fois, il a réitéré son envie de rester au MHSC : « A Montpellier, je suis chez moi. Je joue pour le club, je prends énormément de plaisir. J’ai envie de rester, de marquer encore plein de buts et de jouer l’Europe avec mon club. » Ceci, avant de revenir sur la polémique qu’il avait eue avec les deux joueurs du PSG, Paredes et Neymar. « La photo de Neymar avec mon maillot ? Moi ça m’a fait plaisir quand il a posé avec mon maillot, quand on voit un des meilleurs joueurs du monde avec mon maillot. Après, l’autre on ne le connaît pas trop (Paredes, NDLR). Mais Neymar c’est quand même un grand joueur. C’est vrai que ça a fait le buzz cette histoire, mais moi j’aime bien, ça me fait rire. J’ai regardé le match contre le Borussia Dortmund (défaite du PSG 1-2) et j’ai fait une petite remarque sur Twitter », s’est amusé l’attaquant du MHSC.