Malgré la victoire face au Zimbabwe, le coach national Djamel Belmadi était loin d'être satisfait. Il a indiqué, à l'issue de cette partie:

«On aurait dû tuer le match, j'aurai aimé une performance accomplie de la part de mes éléments.» Commentant le match, le champion d'Afrique dira:

«Lors de la première période, l'adversaire a joué en bloc compact assez bas, tout en procédant par des contres. C'était difficile pour nous de trouver les espaces et les intervalles. Il fallait attaquer et essayer de marquer, tout en restant vigilants en défense. Dieu merci, nous avons marqué deux buts avant la pause. J'ai demandé aux joueurs de presser encore, ce qui nous a permis d'inscrire le troisième but. Le Zimbabwe a changé son système en mettant deux attaquants devant, ils nous ont vraiment pressés. Nos joueurs n'ont pu ressortir le ballon comme il se doit, ce qui constitue à mon sens le point noir de la deuxième période. L'adversaire était difficile à manier, ils ont de bons éléments.» S'agissant des nouveaux éléments qui ont été intégrés lors de cette rencontre, à savoir Aribi et Zerkane, Belmadi appelle à être patient avec eux: «Nous devons être patients avec eux. La concurrence est toujours bonne pour l'Equipe nationale. Nous cherchons à sceller notre qualification dès notre prochain match (lundi prochain face au Zimbabwe à Harare, Ndlr), pour permettre aux joueurs de se relâcher par la suite et jouer sans pression.»