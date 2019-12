L’O Marseille a honoré une partie de ses anciens joueurs à l’occasion de la réception, dimanche soir, de Bordeaux au stade Vélodrome dans le cadre de la 17e journée de la Ligue 1. Il s’agit entre

autres de Stéphane M’Bia, Taiye Taiwo, Charles Kaboré, Mamadou Niang, Souleymane Diawara, Basile Boly et Abedi Pélé. Mais l’attraction n’était autre que Djamel Belmadi, sélectionneur de l’EN algérienne et champion d’Afrique en titre. C’est lui, d’ailleurs, qui a donné le coup d’envoi de cette rencontre remportée par les Phocéens sur le score de (3-1). Entre ses mains, Belmadi tenait le trophée de la dernière CAN, présenté à cette occasions aux nombreux Algériens supporters de l’OM. Ayant passé trois ans avec les Marseillais, Belmadi n’écarte pas l’idée de programmer un match amical pour l’EN dans cette ville prochainement.

« Après le comportement digne de nos supporters à Lille, lorsque nous avions affronté la Colombie, il n’est pas à écarter de jouer à Marseille un autre match. Vous imaginez l’ambiance qui y régnera ? », dit-il. Dans ce sillage, Belmadi a esquivé la question concernant un éventuel match amical Algérie – France, en indiquant que ce volet « concerne seulement les deux fédérations, la FAF et la FFF ». Dans cette rencontre entre Phocéens et Girondins, deux potentiels futurs joueurs de l’EN algérienne y étaient, à savoir Yacine Adli et Maxime Lopez, pensionnaires de l’équipe locale. D’ailleurs, le premier a été auteur d’une prestation de haute facture avec à la clé un but splendide. Interrogé sur le cas du second, Belmadi a coupé court en indiquant qu’il ne lui a pas parlé d’une éventuelle intégration des rangs des Verts, pour diverses raisons, dont le fait qu’« il est actuellement avec l’Equipe de France espoir ».

Cependant, le technicien algérien affirme qu’il suit les performances de Lopez comme il le fait d’ailleurs avec plusieurs autres joueurs. Pour sa part, Adli s’est exprimé en zone mixte quant à l’éventualité de voir avec les Verts. Le joueur de 19 ans s’est dit « encore trop jeune et inexpérimenté pour pouvoir prétendre au niveau international A». « Je n’ai même pas vingt matchs en Ligue 1 et parler d’une sélection A c’est beaucoup trop tôt. Je ne veux pas y penser. Je continue à travailler et je prendrai les choses quand elles viendront. Je ne suis pas pressé », a-t-il indiqué à Dzfoot.