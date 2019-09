Belmadi, dont on a évoqué l’avenir avec la sélection nationale depuis la consécration des Verts lors de la CAN-2019 au mois de juillet dernier, a tenu à nier tout en bloc. « Pour être honnête, j’ai évité de lire la presse après la fin de la CAN. Il est quasi impossible de ne pas avoir le son de cloche de ce qui se dit ailleurs. Il faut bien savoir reprendre le boulot. Je ne peux pas baser mon travail sur les spéculations. Cela ne me pose aucun problème et ne me fait ni chaud ni froid », a-t-il insisté d’emblée.

S’agissant des problèmes rapportés par les médias, faisant état de la mésentente entre lui et le président de la FAF, au sujet notamment de l’encadrement des Verts, dont le cas Medane, ma-

nager général démissionnaire, Belmadi dira : « Mes relations sont simples, directes, et claires avec le président de la FAF, Zetchi. Pour la démission de Medane, je profite de l’occasion pour le féliciter, c’est la personne avec laquelle j’étais le plus proche. Vous connaissez la raison de son départ, c’est la campagne haineuse dont il a été victime. C’est trop facile de balancer tout et rien. Il y a eu malheureusement beaucoup de fausses informations sur ma relation avec le président. Zetchi est le président de la FAF, qui a tout mon respect. Nous avons, Dieu merci, des relations, simples, directes, et claires sans la moindre animosité. Je suis venu pour ce projet et mon pays. Personne n’est indispensable. Si les choses ne vont pas, on dit les choses clairement. Donc, tout ce qui a été dit est archifaux. Quand je constate que les choses ne marchent plus, je m’en vais », a-t-il souligné. Belmadi ajoute que « concernant le nouveau manager général, je n’ai pas le pouvoir de décision, mais à partir du moment où cela a une relation directe avec l’équipe nationale, j’ai mon mot à dire. On ne va pas me ramener quelqu’un sans me le dire. ». Et de conclure sur le sujet : « Je ne cherche pas à nettoyer quoi que ce soit. Je veux juste améliorer les choses et perfectionner l’équipe ». Dans ce sillage, Belmadi a pointé du doigt certains médias et plateaux de télévisions :

« Les chaînes privées (sauf celles qui ne le méritent pas) sont allées très loin dans la critique des joueurs comme Guedioura, Mandi, Slimani et même Mahrez. Ces gens-là doivent venir s’excuser. Ce sont des criminels de l’audiovisuel. ». Concernant l’EN A’, réservée aux joueurs locaux, et son remplacement par Batelli, le conférencier dira : « Concernant le CHAN, je n’ai jamais rien dit. J’ai mis mon staff à la disposition de Batelli, parce qu’il n’y avait pas de staff pour les A’. Nous sommes intéressés par les A’, ce sont des joueurs qui peuvent intégrer l’EN A à tout moment. »

Concernant les joueurs, autant ceux qu’il a choisis que ceux qui ont changé d’air, Belmadi a refusé les « critiques des médias », avant d’indiquer : « Ce qui me motive chaque matin, c’est de faire progresser les joueurs. Si je me rends compte que je n’arrive pas à faire progresser mon groupe, je me retire. »

Pour la reprise, l’Equipe nationale va se contenter finalement d’un seul match amical, face au Bénin, le lundi 9 septembre au stade Mustapha-Tchaker de Blida à 21h, après le désistement de la sélection ghanéenne. En vue de ce stage, entamé lundi et qui s’étalera jusqu’au 10 septembre à Sidi Moussa, Belmadi a fait appel

à 23 joueurs.

« Malheureusement, on n’aura pas la possibilité de jouer deux tests amicaux. Le Ghana s’est désisté à la dernière minute.

Ça a chamboulé un peu mes plans. Je devais faire en sorte que les joueurs qui ont donné tant de bonheur au pays puissent jouer le premier match et donner du temps de jeu aux autres, au second. » De plus, Belmadi annonce : « On a de belles propositions de matchs amicaux en octobre. Il y a le Brésil, mais je ne suis pas sûr que l’on choisisse cette option, car on veut jouer deux matchs plus en rapport avec les matchs officiels de novembre. » Il ajoute sur le même sujet des matchs amicaux : « C’est possible que l’on organise un match retour contre l’Equipe de France en Algérie, après celui de 2001 ». Revenant sur la CAN-2019, il a rapporté : « Des joueurs sont venus me voir avant le Nigeria pour me demander comment on va s’organiser sans Attal. Ils doutaient aussi de Zeffane. Je leur ai répondu qu’on allait lui faire confiance et s’organiser tactiquement, et on voit le résultat. Je tire mon chapeau à Mehdi ». Et de faire remarquer au passage : « Zeffane vous l’avez vraiment écorché. Il a bloqué Mané et Musa ! » Concernant les nouveaux joueurs cités par la presse, Belamdi estime que « Aït Nouri est en équipe de France Espoir et Larouci n’a pas une minute en Premier League, n’exagérez pas ! Parlez-moi de Chetti, Bensebaïni ! » Et d’ajouter : « Chetti et les autres apportent encore une fois la concurrence. C’est ce qui a manqué avant, une concurrence saine.

Benlamri meilleur défenseur de la CAN joue en Arabie saoudite, Belaili en Tunisie... et ils ont ramené la CAN. Le championnat a son importance, mais je ne vais pas virer un joueur parce qu’il y en a un autre qui joue à Angers ».

De plus, Belmadi annonce, comme tout le monde le sait d’ailleurs, que « Halliche va faire ses adieux devant son public lors de ce stage. »

Enfin, et concernant le mouvement des joueurs durant cet été, il a évoqué le cas de Hichem Boudaoui, passé à l’OGC Nice : « Je pense que Hichem Boudaoui va réussir même si on ne va pas trop lui en demander. Avec Vieira qui a joué au même poste, il va beaucoup apprendre. ».