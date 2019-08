Samedi dernier, l’instance fédérale a annoncé que Djamel Belmadi a rendu publique une liste de 22 joueurs, pour le stage de l’EN A’, réservée aux joueurs locaux, au Centre technique national de Sidi Moussa. Un stage qui a débuté, hier, et qui sera ponctué par un match amical face à l’EN des U23, qui prépare, pour sa part, le dernier tour qualificatif de la CAN-2019 de la catégorie. Le lendemain, et sur le même site, la FAF fait une autre annonce, en indiquant que c’est le Français Ludovic Batelli, actuel entraîneur de la sélection algérienne des moins de 23 ans, qui dirigera cette sélection des locaux pendant les éliminatoires du CHAN-2020. Batelli garde, selon le même communiqué, les mêmes membres qui ont travaillé avec Belmadi, à savoir Aziz Bourras, Amara Merouani, Serge Romano, Zoheir Bensedira, ainsi que le préparateur physique Frédéric Faure. «L’ensemble soutenu et encouragé par le sélectionneur national», indique encore la FAF. Qu’est-ce qui a changé en l’espace de 24 heures ? Aucune explication n’a été donnée par la FAF, ce qui laisse les spéculations aller bon train.

Des spéculations qui ont pris une autre tournure, d’autant plus que cela intervient quelques jours seulement après la démission du manager général de l’Equipe nationale, Hakim Meddane, et tout ce qui a été dit à propos de cette décision. Ce désistement de Belmadi est-il temporaire, étant donné que l’EN A disputera deux matchs amicaux du 2 au 10 septembre prochain, ou définitif ? Personne ne connaît, donc, les raisons de ce choix, alors que Belmadi avait annoncé dès son arrivée sa volonté de diriger aussi la sélection des locaux en vue du CHAN-2020. D’ailleurs, il avait lui-même drivé cette équipe et l’a conduite lors du stage au Qatar, avec une victoire par la plus petite des marges face à l’équipe locale. Après la dernière CAN-2019 remportée par les Verts en Egypte, les rumeurs ont pris une autre tournure concernant l’avenir de Belmadi, annoncé sur le départ. Une rumeur accentuée par le fait que le concerné a littéralement disparu des radars. Pour rappel, la sélection algérienne des locaux prépare la double confrontation contre le Maroc (tenant du titre), dont la manche-aller aura lieu le 20 septembre prochain à Alger dans le cadre du dernier tour des éliminatoires du CHAN-2020, dont la phase finale aura lieu au Cameroun.

La manche retour, quant à elle, aura lieu entre les 18 et 20 octobre prochain, au Maroc.