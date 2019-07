La FIFA a publié, hier, la liste des entraîneurs nommés pour le trophée FIFA The Best 2019. On y retrouve le sélectionneur français Didier Deschamps, Champion du monde, mais aussi Djamel Belmadi, vainqueur de la CAN-2019 avec l’Algérie. les nominés sont : Djamel Belmadi (Algérie), Didier Deschamps (France), Marcelo Gallardo (River Plate), Ricardo Gareca (Pérou), Pep Guardiola (Man City), Jurgen Klopp (Liverpool), Mauricio Pochettino (Tottenham), Fernando Santos (Portugal), Erik ten Hag (Ajax) et Tite (Brésil).