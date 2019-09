Devenir champion est plus facile que défendre «son titre» : c’est une règle non écrite, mais qui est vérifiable en football, dont les surprises sont légion. L’Equipe nationale algérienne a repris le chemin des stades 45 jours après sa consécration à la dernière CAN-2019 remportée en Egypte, en finale aux dépens du Sénégal (1-0), à l’occasion du stage qui se déroule actuellement au Centre technique de Sidi Moussa d’Alger.

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a convoqué, à cette occasion, 23 joueurs pour préparer le match amical de demain face au Bénin au stade du 5-Juillet. Et à l’exception du quatuor Mehdi Zeffane, sans club, Hichem Boudaoui, laissé à la disposition de l’EN U23, Mohamed Farès, blessé, et Adam Ounas, qui vient de rejoindre l’OGC Nice, le driver des Verts a convoqué pratiquement la même composante présente en Egypte.

Pour y ajouter, il a fait appel pour la première fois au défenseur Lyes Chetti, transféré cet été de la JS Kabylie à l’ES Tunis, tout en permettant à trois autres joueurs d’effectuer leur retour chez les Verts. Il s’agit du latéral droit Hocine Benayada (CS Constantine), l’ailier droit Zinédine Ferhat (Nîmes), et de l’attaquant Saïd Benrahma (Brentford). Les Verts ont débuté le stage de Sidi Moussa lundi dernier pour le clôturer au lendemain du match de demain.

Les joueurs sont concentrés sur la préparation et veulent retrouver leur public sur une bonne note. Ils ont eu quelques heures de répit avant de reprendre les entraînements où ils ont été soumis à un travail varié mis en place par le staff technique ainsi que des matchs d’application. C’est, donc, avec le même rythme que les joueurs poursuivent leur préparation pour être prêts à ce premier match après le titre continental. Le stade du 5-Juillet a été choisi pour abriter cette joute amicale pour permettre d’une part aux fidèles fans des Verts de retrouver leurs idoles, non pas dans les rues de la capitale comme ce fut le cas après leur retour d’Egypte, mais sur les gradins du stade pour une reprise de la compétition dans l’ambiance de la fête et de la bonne humeur.

De plus, ce match sera une opportunité pour « le guerrier » Rafik Halliche de signer la fin de sa carrière internationale.

Une carrière riche et surtout bien méritée. En dépit de son caractère amical, ce match est pris très au sérieux par Belmadi, qui veut rester sur cette dynamique des bons résultats. Il s’agit de montrer que le retour des champions d’Afrique a le même caractère de défiance pour d’autres challenges. Et cette fois-ci, le challenge est beaucoup plus important que celui de la CAN. Il s’agit pour Riyad Mahrez et ses coéquipiers en sélection de viser la qualification à la Coupe du monde 2022, qui se déroulera au Qatar.

Mais avant cela, il faut arracher l’autre qualification, à savoir celle de la CAN-2021 pour défendre leur titre. Et c’est ce qui explique pourquoi Belmadi n’a pas chamboulé son groupe pour une première apparition des champions d’Afrique devant leur public pour la première sortie post-CAN.