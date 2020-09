La société évènementielle EVOL Sport, chargé par la Fédération algérienne de football (FAF) de l'organisation des stages de l'Equipe nationale, est toujours à la recherche du lieu du prochain regroupement des Verts et de la confirmation des deux adversaires pour deux matchs amicaux. Mais en parallèle, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a déjà livré la liste élargie des joueurs concernés par le prochain stage prévu entre les 5 et 13 octobre prochain. La Fédération commence à envoyer les convocations aux sélectionnés avant de confirmer officiellement les 23 que choisirait finalement le coach. Encore faut-il savoir que Belmadi publie habituellement sa liste au dernier moment, et ce, pour éviter tout impondérable.

Au passage, il est utile de noter sur ce sujet que le coach cham-pion d'Afrique refait bien confiance en ses joueurs habituels, sauf, ceux qu'ils jugent «inaptes» pour le moment.

Et parmi les noms de la liste élargie de Belmadi, on citera les 4 joueurs de l'Espérance de Tunis, les défenseurs, Abdelkader Bedrane, Mohamed Amine Tougai et Lyes Chetti, ainsi que l'attaquant Abderrahmane Meziane. Il y a aussi le milieu offensif du Paradou AC Adam Zorgane et le défenseur du MC Alger Nabil Lamara. D'ailleurs, Belmadi a fixé rendez-vous aux joueurs concernés à Paris avant de rejoindre le pays qui sera prêt à accueillir la sélection nationale.

Ceci côté effectif, concernant le lieu du stage ou les deux adversaires des Verts pour les matchs amicaux, rien n'est encore fixé. Accosté pour en savoir plus, le chargé de la communication de la FAF, Aboud Salah-Bey dira: «La société évènementielle EVOL Sport n'a pas encore ficelé aussi bien le lieu du stage que les noms des deux adversaires des Verts.» Il faut reconnaître que la situation est très compliquée avec les retombées de la pandémie.

La preuve, les autorités hollandaises ont refusé l'entrée sur leur sol des joueurs algériens et camerounais venant de France pour éviter la propagation du coronavirus. Les Camerounais avaient donné leur accord pour un match amical aux Pays-Bas après avoir fixé un premier match contre le Japon pour le 9 octobre. Mais, avec les restrictions des autorités hollandaises, le match de l'Algérie est compromis aux Pays-Bas. On a parlé par la suite de l'Autriche, du Portugal et même de la Turquie.

Quant aux adversaires, on renégocie avec les Camerounais pour déplacer le match au Portugal, par exemple, puisque l'Angola a voulu rencontrer les Verts dans ce pays. Par ailleurs, on a évoqué également comme futurs adversaires des Verts, le Ghana, le Bénin et le Gabon.

Mais, jusqu'à l'heure, ni le lieu du stage ni les deux adversaires prévus pour les deux matchs amicaux du mois d'octobre ne sont encore connus. Inactive depuis novembre 2019 en raison du Covid-19, l'Equipe nationale reprendra du service en novembre prochain avec au menu la double confrontation face au Zimbabwe, le 12 novembre à domicile et le 17 en déplacement, comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications de la CAN-2021, reportée à 2022. Dans sa quête de défense du titre continental, l'Algérie a entamé la campagne qualificative de la CAN-2021 en alignant deux victoires de rang: à Blida face à la Zambie (5-0) et à Gaborone devant le Botswana (1-0).